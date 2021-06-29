В Украине люди почти прекратили умирать от коронавируса

Главное: Коронавирус в Украине унес пять жизней за сутки. Выявили 182 случая заразы.

Детали: Коронавирус в Украине затих. Данные на вторник, 29 июня, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 182 случая заразы. Среди заболевших – десять детей и три медработника. Госпитализация понадобилась для 322 больных, а выздоровели 582 человека.

Проведено такое количество тестов: методом ПЦР – 10 930, методом ИФА – 1 463, экспресс-тестами – 282.

Наибольшее число больных фиксировали в Киеве (77), а также Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (восемь) областях.

Зараза унесла еще пять жизней. Всего умерли 52 300 человек.

С начала пандемии заболели 2 234 463 человека, а выздоровели 2 164 374 больных.

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