Молодой марафонец умер перед самым финишем в центре Львова

Главное: В центре Львова во время проведения полумарафона на дистанции умер 23-летний участник.

Детали: 26 июня во время проведения традиционного львовского полумарафона 23-летнему бегуну стало плохо возле памятника Тарасу Шевченко в центре города. Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, парень умер за 200 метров до финиша.

Как сообщает ZAXID.NET, по предварительным данным, погибший бегун не был аматором — он уже неоднократно участвовал в подобных соревнованиях в других городах.

Во время нынешнего бега на 21 км он показывал очень хороший результат и, возможно, пытался установить рекорд.

Реанимационные усилия медиков, дежуривших на спортивном мероприятии, результата не дали.

В тему: 13 июня 2020 года в одесской области во время марафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik сошла с дистанции спортсменка. Спустя восемь часов спасатели и добровольцы нашли ее возле водоема.