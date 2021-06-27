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Новости > После триумфальной победы Ломаченко стало известно о его скором реванше с Лопесом

После триумфальной победы Ломаченко стало известно о его скором реванше с Лопесом

Александр Панько
27.06.21 14:48
389
После триумфальной победы Ломаченко стало известно о его скором реванше с Лопесом

Главное: Украинский боксер Василий Ломаченко после уверенной победы над японцем Масаеси Накатани заявил о реванше от Теофимо Лопеса. По предварительным данным, он может состояться в США этой зимой.

Детали: После сегодняшнего боя с Масаеси Накатани, Ломаченко заявил о желании реванша с Теофимо Лопесом и выразил надежду на то, что бой состоится уже зимой. Соответствующая договоренность, по его словам, была достигнута между отцом американца и менеджером Василия Эгисом Климасом.

«Последние новости такие, что Эгис разговаривал на камеру с Лопесом-старшим, стоял рядом Боб, они пожали руки и вроде договорились, что будет реванш. Им надо сейчас провести поединок с Камбососом, и после этого в декабре, скорее всего Madison Square Garden, реванш», — заявил Ломаченко в комментарии каналу SNOWQUEENLA в YouTube.

Видео разговора, о котором рассказал Ломаченко, опубликовал на своей странице в Twitter украинский боксер Иван Редкач.

Отметим, что с победой Василия одним из первых поздравил боксер-тяжеловес Александр Усик. Соответствующее видео появилось на официальной странице Ломаченко в Instagram.

Как сообщает «Сегодня», во время поединка бывшего чемпиона мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) и японца Масаеси Накатани (20-2, 13 KO), по статистике японец нанес больше ударов, чем украинец — 250 против 214. Однако при этом цели у Масаеси  достигли всего 29, тогда как у Ломаченко — 104. Таким образом, процент попадания у соперников разнится в четыре раза.

В тему: Как ранее сообщалось, боксер Василий Ломаченко досрочно победил Масаеши Накатани.

18 октября 2020 года украинский боксер Василий Ломаченко проиграл все свои чемпионские пояса американцу Теофимо Лопесу. Тот отказался от реванша.

Впоследствии стало известно, что за 6 недель до поединка украинец травмировал плечо. После боя с Лопесом оно было прооперировано.

При этом его коллега Александр Усик объяснил поражение Ломаченко не только травмой, но и проблемами в лагере спортсмена, а также судейством.

Тэги: бокс, спорт, бой, поединок, Василий Ломаченко, реванш, новости Украины, Тефимо Лопес, Масаеси Накатани

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