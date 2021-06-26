Епископ УПЦ рассказал, как человек должен жить, чтобы стать святым

Главное: Святой – это тот, кто всецело живет ради Христа, во Христе и со Христом; тот, чья жизнь ежесекундно посвящена выполнению воли Божией.

«Не случайно день, посвященный всем святым, установлен в первое воскресенье после Пятидесятницы, то есть первое что вспоминаем после дня основания Церкви – это святость. Это указание на то, что святые – это результат действия Церкви в этом мире. Церковь и святость – взаимосвязаны: без Церкви не может быть никакой святости, но в то же время и сама Церковь не мыслится без святых. Если бы в Церкви не было святых, это было бы знаком, что в Ней не действует Дух Святой, что в Ней не исполняются слова Господа, сказанные Им еще в Ветхом Завете: «Будьте святы, потому что Я свят» (Лев. 11:45)», — объяснил епископ Сильвестр.

Владыка отметил, что почитая святых, утверждаем: «Церковь свята, в ней есть Дух Святой, а если есть Дух Святой, значит есть святые. И до конца времен, пока будет существовать этот мир, святость и святые в Церкви не оскудеют, несмотря ни на какие искушения и испытания».

Ректор КДАиС подчеркнул, что святость – это, прежде всего, жизнь в Боге.

«Святой – это не тот человек, который никогда ничего злого не сделал и даже не подумал о зле. Святой – это тот, кто всецело живет ради Христа, во Христе и со Христом; тот, чья жизнь ежесекундно посвящена выполнению воли Божией, ведь воля Божия – это начало, основание и завершение святости. Святым может быть только тот человек, который стремится к источнику святости – Богу. И Господь, зная и видя, что есть люди, желающие жить по Его заповедям и быть едиными с Ним, снисходит к ним и делает их приобщенными к Себе. Именно так и рождается святость», - рассказал архиерей

Епископ Сильвестр отметил, что несмотря на стереотипы, которые рисуют святых в образе неких седовласых старцев, сами святые были разными.

«Бывали святые добрые и очень милостивые, бывали и в меру строгие. Например, преподобный Серафим Саровский всех приходящих к нему встречал словами: «радость моя, Христос воскресе!», а величайший из рожденных женами, как о нем говорит Сам Христос, – святой Иоанн Предтеча называл некоторых приходящих к нему «порождениями ехидны». При этом и тот, и другой служили Богу и любили людей, и оба прославлены в лике святых. Такое возможно, потому что святость никогда не сможет вместиться в рамки человеческих представлений. У святого апостола Павла есть интересные слова: «духовный судит о всем, а о нем судить никто не может» (1 Кор. 2:15), ведь сердце святого может быть открыто и постигнуто только другим святым. Именно поэтому, прославляя святых, Церковь говорит, что саму святость нельзя понять теоретически, ей можно только причаститься, стать ее участником», - продолжил он.

В завершении владыка отметил, что любой человек, даже самый отъявленный грешник, может стать святым в Церкви Христовой. «Нет грешника, который бы не мог покаяться и стать святым; нет греха, который бы не мог быть прощен Господом; нет человека, который бы был отвержен Церковью! И тысячелетний опыт святости подтверждает эту истину сонмом святых», - заключил епископ Сильвестр.