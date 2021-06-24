В киевском метро произошел сбой. Сотрудники метрополитена рассказали, что делать

Главное: В работе столичной подземки произошел сбой. Оплатить проезд банковской картой или мобильным приложением нельзя. Сотрудники метрополитена рассказали, что делать.
Детали: В Киеве оплата проезда банковской картой и мобильными приложениями в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя. Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.
Сейчас из-за сбоя не работает оплата проезда:
— банковской карточкой,
— мобильными приложениями.
В Киевском метрополитене рассказали, что в таком случае делать. Можно воспользоваться:
— электронным билетом,
— приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже.
В пресс-службе метрополитена отметили, что о возобновлении работы в обычном режиме сразу сообщат.
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