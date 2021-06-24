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Новости > В Минобороны Британии заявили, что эсминец шел через воды Украины

В Минобороны Британии заявили, что эсминец шел через воды Украины

Александр Панько
24.06.21 14:14
169
В Минобороны Британии заявили, что эсминец шел через воды Украины

Главное: В Министерстве обороны Великобритании заявили, что их флоту ничто не помешает ходить у берегов Крыма. Накануне британский эсминец совершал мирный переход по водам Украины, что соответствовало нормам международного права.

Детали: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту страны «не помешают» ходить у берегов аннексированного Россией Крыма. Он подчеркнул, что королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право. Об этом глава Минобороны королевства заявил в интервью The Times.

«Королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право и ему не будет оказано препятствий в мирном переходе», — подчеркнул министр.

Глава МИД Британии Доминик Рааб обратил внимание, что описание Россией инцидента в связи с проходом корабля ВМС Британии у берегов Крыма «предсказуемо неправильное».

«Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом», — заявил он.

В свою очередь Уоллес отметил, что Британия не удивлена и наблюдает такую ситуацию регулярно.

«Дезинформация — это то, что приходит и уходит с Россией. Это то, что мы наблюдаем регулярно. Мы не удивлены этим, мы готовы к этому», — заверил он.

В тему: 23 июня в Черном море у побережья Крыма Россия сделала по британскому эсминцу Defender предупредительные выстрелы. В МИД РФ говорят, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы.

Тэги: Украина, Крым, общество, Великобритания, Россия, мир, эсминец, новости Украины

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