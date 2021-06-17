В Киеве «заминировали» еще две центральные станции метро

Главное: В Киеве сообщили о заминировании станций метро «Золотые ворота» и «Дворец спорта». Информация о минировании станции метро «Крещатик» не подтвердилась.

Детали: В киевском метрополитене сообщили, что станция «Золотые ворота» и пересадочный узел закрыты на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании. Информация об открытии будет опубликована сразу после завершения проверки.

По этой же причине закрыта станция «Дворец спорта». При этом на станции «Крещатик», о минировании которой сообщалось немногим ранее, взрывчатку не нашли.

В тему: Сегодня в Киеве «заминировали» вокзал и центральную станцию метро.