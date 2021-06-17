В Киеве «заминировали» вокзал и центральную станцию метро

Главное: В Киеве поступило сообщение о минировании центрального ж/д вокзала, в связи с чем его работа ограничена. Также бомбу ищут на станции метро «Крещатик».

Детали: В Киеве временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Поступило сообщение о его минировании. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

«Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к неудобствам», — говорится в сообщении.

Также в Киеве сообщили о заминировании центральной станции метро — «Крещатик». Сейчас эта станция и пересадка не работают, сообщает пресс-служба КГГА.

Станция «Крещатик» и пересадка закрыты на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.

«Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки», — сообщили в КГГА.

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