COVID-19 в Украине: смертность снова снизилась

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 1 188 человек. Умерли 55 людей.

Детали: Коронавирус в Украине снижает свои обороты. Данные на четверг, 17 июня, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 1 188 случаев заразы. Среди заболевших – 62 ребенка и шесть медиков. Госпитализировали 601 больного, а выздоровели 4 682 человека.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 27 036, методом ИФА – 10 538, экспресс-тестами – 17 722.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (251), а также Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.

За сутки COVID-19 унес еще 55 жизней. Всего скончались уже 51 902 человека.

С начала пандемии заболели 2 227 225 людей, а выздоровели 2 145 660 человек.

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