На следующей неделе Украину накроет жара

Главное: В Украину идет жара. Дожди утихнут.

Детали: В следующий понедельник, 21 июня, в Украине будет жарко. Прогноз погоды дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что осадки утихнут. По всей территории страны ожидается сухая, малооблачная погода. Дожди возможны лишь в некоторых западных областях.

При этом будет жарко: днем воздух прогреется до плюс 25-31, а ночью 13-18 тепла.

В Киеве прогнозируется сухая погода: днем ожидается 27-29 тепла, а ночью плюс 15-17.

Карта погоды:

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