Путин назвал захват Крыма «адекватной реакцией»

Главное: Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции в Женеве по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом затронул тему Крыма. Его захват он считает «адекватной реакцией».

Детали: Сегодня, 16 июня, в Женеве прошла встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. После нее на пресс-конференции для СМИ Путин, комментируя непредсказуемость политики Москвы, назвал захват украинского Крыма в 2014 году «адекватной реакцией» на угрозы.

Он надеется, что сможет договориться с США о правилах поведения в решении региональных конфликтов.

«Если вы возьмете ситуацию, связанную с Украиной и Крымом — от этого все пляшут, правда? А что стабильного в том, что (США, — ред.) поддержали государственный переворот в Украине, когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции. Он готов был по сути отойти от власти и через три месяца объявить выборы. Нет, надо было совершить кровавый переворот, который привел к известным последствиям — юго-восток и Крым. И вы считаете, что мы ведем себя непредсказуемо?», — отметил Путин.

По его мнению, Россия ведет себя абсолютно «адекватно к возникающим угрозам».

«Полагаю, что для того чтобы ситуация была действительно стабильной, нам нужно договориться о правилах поведения во всех тех областях, которые мы сегодня упоминали — это и стратегическая стабильность, это и кибербезопасность, это решение вопросов, связанных с региональными конфликтами. Мне думается, что обо всем этом можно договориться. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление по результатам нашей встречи с президентом Байденом», — отметил Путин.

В тему: В ходе встречи в Женеве Джо Байден и Владимир Путин сделали совместное заявление, однако на совместную пресс-конференцию не вышли.