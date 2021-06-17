Стало известно, при каких условиях украинцы могут не носить маски на массовых мероприятиях

Главное: В некоторых случаях украинцы могут не носить маски на массовых мероприятиях. В Минздраве объяснили, в каких именно.

Детали: Маску можно не носить во время пребывания на массовых мероприятиях только при определенных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Минздрав в связи со смягчением карантина разъяснил правила.

Условия пребывания без масок на массовых мероприятиях:

— Все участники имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),

— Все участники имеют отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),

— Все участники имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

В тему: В Украине изменили правила введения зон карантина.