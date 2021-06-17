В Украине изменили правила введения зон карантина

Главное: В правила введения в Украине зон карантина внесены изменения. Теперь «зеленая» и «желтая» зоны карантина будут вводиться сразу по всей стране.

Детали: Правительство внесло изменения в правила введения цветных зон адаптивного карантина. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В частности, как отметили в ведомстве, теперь «зеленая» и «желтая» зоны карантина будут вводиться сразу на всей территории Украины.

«Оранжевая» и «красная» зоны по-прежнему будут вводиться в отдельных областях, в зависимости от эпидемической ситуации там.

В «желтую» зону вся территория страны будет попадать, если в течение 3 дней подряд на всей территории будет фиксироваться один из признаков:

— количество выявленных новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней — более чем 75;

— коэффициент выявления случаев COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена) — более 4 процентов;

— количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена в течение последних семи дней на 100 тысяч населения — менее 300;

— наличие оснований для установления «красного» уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

«Желтый» уровень эпидемической безопасности будет вводиться государственной комиссией ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.

Если ситуация нормализуется и будет сохраняться в течение 7 дней подряд, то страна вернется в «зеленую» зону.

В случае введения «желтого» уровня на всей территории страны будут вводиться следующие ограничения:

— обязательный масочный режим и социальная дистанция;

— проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории;

— заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

— заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.

В тему: Кабмин продлил карантин в Украине с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 до 31 августа.