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Новости > Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность либерализации в церковной жизни

Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность либерализации в церковной жизни

Александра Кудрявцева
16.06.21 16:45
309
Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность либерализации в церковной жизни
Главное: В Европе уступки «прогрессивной» общественности отразились на посещении либеральных храмов.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал митрополит Антоний (Паканич).
 
«В Церкви есть всё: и работа с детьми и подростками, и волонтерская деятельность, и различная помощь страждущим. Но либеральные круги всё это всё равно не удовлетворяет. А с другой стороны, видны конкретные примеры полного безоговорочного следования всем либеральным трендам и результаты этого следования», — сказал митрополит Антоний.
 
Владыка обратил внимание, что в либеральной христианской деноминации Европы — государственной Церкви Швеции, можно найти всё, что угодно либеральной душе: здесь и различные виды благотворительности, и спортивные лагеря, и психологическая помощь кому угодно от чего угодно. «Одного только не видно — Христа», — подчеркнул он.
 
«Но если бы деятельность Церкви Швеции ограничивалась лишь вышеуказанными делами. Одновременно с этим видим и полное потворство всяческим меньшинствам. Иногда сообщения прессы о деятельности Церкви Швеции звучат как страшная кощунственная пародия. То женщина-„епископ“ Стокгольма, о которой с гордостью сообщают как о „первой в мире епископе-лесбиянке“, приказывает убрать кресты с храма, чтобы не оскорблять их видом мигрантов-мусульман. То в алтаре одного из храмов размещают кощунственное изображение толерантного „рая“ с однополыми парами. То под влиянием радикальных феминисток шведская Церковь прекращает в богослужебных текстах использовать личные местоимения мужского рода в отношении Бога, то одна из епархий вообще называет Церковь Швеции „транс-церковью“ и борется за права мужчин, считающих себя женщинами, посещать женские раздевалки и туалеты», — рассказал архиерей.
 
Управделами УПЦ отметил, что уступки «прогрессивной» общественности отразились на посещении либеральных храмов. «Согласно недавним исследованиям, Церковь Швеции настолько быстро теряет прихожан, что в течение ближайших десяти лет из нее уйдет около миллиона человек», — сказал он.
 
«Вот — плоды бездумного и безумного потворства либерализму. Вот — плоды изгнания Христа и Его учения», — заключил митрополит Антоний.
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал о духовной пользе испытаний.

Тэги: Европа, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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