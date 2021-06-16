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Новости > С сегодняшнего дня украинцы могут возвращаться на Родину без каких-либо условий

С сегодняшнего дня украинцы могут возвращаться на Родину без каких-либо условий

Александр Панько
16.06.21 16:22
413
С сегодняшнего дня украинцы могут возвращаться на Родину без каких-либо условий

Главное: Правительство отменило требование об обязательном предъявлении негативного теста на коронавирус или двухнедельной самоизоляции для украинцев, возвращающихся в страну из-за рубежа.

Детали: Кабинет министров Украины отменил требование о наличии негативного теста на коронавирус или самоизоляции для украинцев, возвращающиеся из-за границы, и иностранцев с правом постоянного проживания в Украине. Как сообщает пресс-служба правительства, это связано с переходом всей страны на «зеленый» уровне эпидемической опасности.

При этом гражданам других стран для въезда и дальше нужно обязательно иметь страховой полис, учитывающий и случай заболевания COVID-19, а также отрицательный тест или справку о полном курсе вакцинации:

— отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до пересечения границы; отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы)

— отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы)

— документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с ММСП или в соответствии с заключенными Украиной международных договоров о взаимном признании документов о вакцинации.

Уточняется, что в случае возвращения на территории Украины иного уровня эпидемической опасности вместо нынешнего «зеленого» требование теста или самоизоляции вернется, независимо от страны прибытия.

Самоизоляция не будет требоваться при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до пересечения границы, или негативного экспресс-теста, или же документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

В тему: Сегодня Кабинет министров Украины принял решение о продлении действия карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до 31 августа. При этом введен ряд послаблений. В частности, снято ограничение на проведение массовых мероприятий.

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, здоровье, туризм, карантин, новости Украины, коронавирус, самоизоляция

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