Украина останется на карантине до конца лета

Главное: Кабмин продлил карантин в Украине с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 до 31 августа. При этом введен ряд послаблений. В частности, снято ограничение на проведение массовых мероприятий.

Детали: Кабинет министров Украины принял решение о продлении действия карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до 31 августа. Как сообщает LB.ua, об этом в начале заседания правительства в среду, 16 июня, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Правительство официально сегодня продлит карантин до 31 августа, но в то же время мы ослабим определенные карантинные меры. В частности, пока у нас зеленый уровень, контроль самоизоляции фактически не будет осуществляться, это позволит обновить приложение „Действуй Дома“», — сказал он.

«Сегодня все регионы нашей страны находятся в зеленой зоне. [Но] мы должны быть готовы ко всем вариантам развития событий, оставаться мобилизованными и соблюдать противоэпидемические правила», — добавил Шмыгаль.

Как сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook, с сегодняшнего дня проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных и т.п.) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.

В тему: 9 июня министр здравоохранения Виктор Ляшко предлагает продлить карантин в Украине на летний период. А если ситуация с коронавирусом в стране будет ухудшаться, его будут усиливать.