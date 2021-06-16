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Новости > Лукашенко приказал чиновникам готовиться к войне

Лукашенко приказал чиновникам готовиться к войне

Александр Панько
16.06.21 14:58
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Лукашенко приказал чиновникам готовиться к войне

Главное: Белорусский лидер Александр Лукашенко приказал чиновникам готовиться к возможному военному конфликту и быть готовыми к мобилизации в любой момент.

Детали: Лидер Беларуси Александр Лукашенко поручил принять меры, чтобы каждый регион в стране смог быстро мобилизоваться по его приказу. Как сообщает Lenta.ru, руководство регионов должно быть способно провести мобилизацию в короткие сроки в случае нападения.

Речь идет в том числе об объектах инфраструктуры и областных предприятиях. Он также подчеркнул, что соответствующие тренировки местные власти будут обязаны проводить регулярно, начиная с сегодняшнего дня.

«Надо знать свои объекты, которые вы будете охранять. Вам надо знать каждого человека в лицо. Вы должны знать, где они находятся, чтобы не 5-6 месяцев мы их отмобилизовывали, а, если нужно, подняли по тревоге и в течение 3 суток они уже были на местах», — сказал Лукашенко, что отныне к этому в стране должны готовиться все.

По его словам, за прошедший год в Беларуси все ощутили, «как деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение людей и толкали их на предательство собственного народа».

В тему: Против Беларуси могут ввести новые санкции. В частности, страну могут отключить от SWIFT, а также не допустить к Олимпиаде.

Тэги: Александр Лукашенко, мир, война, мобилизация, Беларусь

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