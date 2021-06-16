Байден и Путин пожали руки перед многочасовой встречей

Главное: Президенты США и России прибыли в Женеву и встретились на вилле «Ла Грандж». Вместе с ними в переговорах также примут участие делегации двух стран.

Детали: Президент США Джо Байден встретился с главой России Владимиром Путиным на вилле «Ла Грандж» в Женеве. Как сообщает «Европейская правда», Байден прибыл в Швейцарию во вторник вечером из Брюсселя, где он участвовал в саммитах НАТО и ЕС.

Путин прилетел в Женеву в среду примерно в 13:30, то есть за полчаса до начала переговоров. Однако именно российский лидер первым приехал на место встречи, через несколько минут прибыл Байден.

Саммит состоит из трех частей: беседа в узком составе, а затем переговоры в расширенном кругу с небольшим перерывом.

Разговора Путина с Байденом тет-а-тет программой не предусмотрено. Ожидается, что переговоры будут продолжаться 4-5 часов. По завершении переговоров Байден и Путин проведут отдельные пресс-конференции.

Лидеры двух стран планируют обсудить ряд вопросов: контроль над вооружением, ситуацию на Донбассе, деятельность российских хакеров, заключение Алексея Навального, изменения климата.

Видео рукопожатия двух президентов публикует канал РИА Новости в Telegram.

Как сообщает Lenta.ru, вместе с американским президентом в Швейцарию прибыли госсекретарь Энтони Блинкен, замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, посол США в России Джон Салливан, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, старший директор по России и Центральной Азии в Совете нацбезопасности (СНБ) США Эрик Грин.

В свою очередь с Путиным на саммит прибыли глава МИД России Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский посол в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков.

В тему: Сегодня, 16 июня 2021 года, президенты США и России Владимир Путин и Джо Байден встретятся на вилле Ла Гранж в Швейцарии.

В ходе встречи, в частности, будет обсуждаться и украинский вопрос.