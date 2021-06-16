Китай уже шестой год возводит у Великой стены что-то непонятное

Главное: В Сети появились фотографии неизвестного военного объекта, который строится в непосредственной близости от знаменитой Великой Китайской стены

Детали: Наблюдатели обнаружили возле одного из участков Великой Китайской стены неизвестный военный объект. Как сообщает Lenta.ru, соответствующие спутниковые снимки предоставила компания Maxar Technologies.

Как утверждается, строительство объектов ведется с 2015 г, однако его предназначение неизвестно.

Фотографии публикует канал «Военный обозреватель» в Telegram. На них видно несколько отдельных строений, подписанных как «военных комплекс».

Справка: Великая Китайская стена — разделительное сооружение общей длиной чуть более 21 тыс. км, толщиной около 5–8 метров и до 10 метров в высоту, построенное в древнем Китае. Крупнейший памятник архитектуры.

В тему: Ранее в этот же день в соцсетях появились снимки Google Earth, на которых можно разглядеть странный объект, расположенный в пустынной местности в американском штате Калифорния. По мнению человека, который их обнаружил, речь идет об обломках НЛО.