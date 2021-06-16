В Кремле намекнули, что Путин на встрече с Байденом запретит принимать Украину в НАТО

Главное: В Кремле обратили внимание на прозвучавшее из уст президента США Джо Байдена заявление о возможности вступления Украины в НАТО. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин на встрече в Женеве четко изложит подход Москвы к этому вопросу.

Детали: В Кремле обеспокоились заявлением президента США Джо Байдена о гипотетической возможности вступления Украины в НАТО. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это новая позиция, которая раньше не звучала.

«Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент, ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме», — заявил он, выразив убеждение, что «при необходимости президент четко обозначит нашу позицию».

«Путин всегда четок в изложении „красных линий“ для Российской Федерации, тем более в таком нелегком разговоре, который предстоит сегодня», — заключил он.

В тему: 14 июня 2021 года Лидеры стран Североатлантического альянса одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса, в котором впервые за последние годы заявили о поддержке «решения, принятого в 2008 г на Бухарестском саммите НАТО о том, что Украина будет членом альянса».

Тогда же президент США Джо Байден уточнил, что на вступление Украины в НАТО не повлияет военный конфликт на ее территории.