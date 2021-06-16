Эксперты спрогнозировали цены на нефть в следующем году

Главное: Прогноз по цене на нефть в следующем году улучшен. Ожидается стоимость в 55 долларов за баррель.

Детали: Эксперты из международного рейтингового агентства Fitch Ratings спрогнозировали, какими будут цены на нефть. Их цитирует Global Economic Outlook.

Отмечается, что ожидания были улучшены.

Так, в этом году «черное золото» марки Brent должно закрепиться на отметке 63 доллара за баррель (ранее прогнозировали цену в 58 долларов).

В следующем же году нефть должна стоить 55 долларов (весной называли отметку в 53 доллара).

На 2023-2024 годы прогноз остался на уровне 53 долларов.

Что касается легкой нефти WTI, то в этом году прогноз по цене подняли с 55 до 60 долларов, а в следующем – с 50 до 52 долларов. На 2023-2024 годы как и ранее прогнозируется цена в 50 долларов.

Специалисты говорят, что улучшили свои прогнозы из-за более высоких цен сейчас, а также существующего на рынке дефицита, который «вызван восстановлением спроса и ограниченным предложением из стран ОПЕК+ и усилением финансовой дисциплины в США».

Подчеркивается: «Повышение спотовых цен на газ вызвано низкими запасами газа в хранилищах, высоким спросом в Азии и восстановлением спроса в Европе».

В тему: Цены на нефть серьезно выросли – названа причина.