С начала года Украина существенно нарастила экспорт и импорт

Главное: У нашей страны растет объем внешней торговли товарами. На 26% с начала года.

Детали: Украина серьезно увеличила экспорт и импорт с начала года. Об этом говорят данные таможенной статистики.

Как цитирует цифры РБК-Украина, за январь-май объем внешней торговли товарами составил 50,314 миллиарда долларов.

Уточняется, что это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда сумма составила 39,810 миллиарда долларов.

Информируется: «Экспорт товаров составил 24,605 миллиарда долларов, что на 26% больше, чем в прошлом году».

Сообщается: «Импорт вырос на 27% до 25,709 миллиардов долларов».

Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,104 миллиарда долларов.

Также выяснилось, что экспорт продовольствия составил 9,224 миллиарда долларов – в это на 2% больше по сравнению с 2020-м годом.

Кроме этого экспорт металлов вырос на 47% – до 5,636 миллиарда долларов.

Наконец, импорт топливно-энергетических товаров вырос на 21% – до 4,211 миллиарда долларов.

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