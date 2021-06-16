Найдено средство от болезни Альцгеймера

Главное: Создано средство от болезни Альцгеймера. Сделали это словаки.

Детали: Эксперты словацкой биотехнологической компании Axon Neuroscience заявили, что создали средство от болезни Альцгеймера. Их цитирует издание Nature Aging.

Сообщается, что они разработали специальную вакцину, способную замедлить ухудшение когнитивных функций.

Информируется, что препарат смог замедлить накопление тонкого пептидного нейрофиламента, белка, связанного с более быстрым ухудшением когнитивных функций.

Подчеркивается: «Данная вакцина способна замедлить ухудшение когнитивных функций почти на треть».

Отмечается, что препарат «не вызвал никаких клинически значимых побочных эффектов».

Уже в следующем году планируется провести более массовые испытания средства.

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