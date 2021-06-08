Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Церковь проводит международный конкурс православной фотографии

Церковь проводит международный конкурс православной фотографии

Александра Кудрявцева
08.06.21 17:25
211
Церковь проводит международный конкурс православной фотографии

Главное: Православные фотографы приглашаются к участию в международном конкурсе OrthPhoto Awards.

Детали: Конкурс проводит интернет-проект Orthphoto.net, который посредством фотографии рассказывает о православной вере, Церкви и православной культуре, сообщает Patriarchia.ru.

«OrthPhoto Awards — это не только фотоконкурс, представляющий работы как профессионалов, так и любителей, это также мероприятие, на котором, как мы надеемся, православные верующие со всех уголков планеты смогут рассказать о своих культурных традициях и, конечно же, о вере в Господа нашего Иисуса Христа», — отметил Александр Василюк, руководитель проекта Orthphoto.net.

Фотографии на конкурс принимаются до 2 июля по категориям: места, репортаж, люди, детали. Также есть три особые категории: архивное, истории, COVID-19. Участники могут загрузить не более трех фотографий в каждой категории, а в категории «истории» — от пяти до десяти фотографий. Отдельно будет проведен конкурс фоторабот юных фотографов.

Оценит конкурсные работы международное жюри. Победители получат денежные призы. Лучшие фотографии будут представлены на выставке и войдут в фотоальбом «Краски Православия», который выпустит Издательский отдел Польской Православной Церкви.

Церемонию награждения, выставку и мастер-класс по фотографии планируется провести в августе в Польше.

Более детальная информация — на сайте конкурса.

В тему: Игуменья УПЦ рассказала, как спасли Русский Афон от запустения в XX веке.

 
 
Тэги: новости православия

Комментарии

Статьи

08.06.21 08:48

На Евро – с отличным настроением!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Блогер: Записанные Кондратюком «пленки» не будут иметь юридической силы, как бы Зеленский не пытался
08.06.21 16:12

Блогер: Записанные Кондратюком «пленки» не будут иметь юридической силы, как бы Зеленский не пытался

Автор: Игорь Вальский, MIGnews.com.ua

Выбор редакции
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.06.21 18:35

В Нью-Йорке появилась улица в честь святого, который учился в Киевской духовной академии
08.06.21 16:50

Священник УПЦ дал совет, как не обидеть человека правдой
08.06.21 16:40

Стало известно, когда в Украине запустят COVID-сертификаты
08.06.21 16:29

В центре Киева водитель «Лексуса» набросился с ножом на водителя эвакуатора
08.06.21 16:23

В Китае от коронавируса будут вакцинировать крошечных детей
08.06.21 15:45

Игуменья УПЦ рассказала, как спасли Русский Афон от запустения в XX веке
08.06.21 15:38

На Закарпатье ребенок выпал из коляски и умер
08.06.21 15:33

В Украину доставили очередную партию вакцины Pfizer
08.06.21 14:54

Евро-2020: украинские фанаты не смогут посетить матч с Голландией
08.06.21 14:40

СМИ: Ярославский и Терехов постараются, чтобы в Харькове «закон об олигархах» Зеленского не работал
08.06.21 16:40

Стало известно, когда в Украине запустят COVID-сертификаты
08.06.21 15:33

В Украину доставили очередную партию вакцины Pfizer
08.06.21 14:54

Евро-2020: украинские фанаты не смогут посетить матч с Голландией
08.06.21 13:05

Стало известно, почему некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно
08.06.21 08:58

Смертность от COVID-19 в Украине выросла после выходных
07.06.21 23:59

Накануне встречи с Путиным Байден позвонил Зеленскому и пригласил его в Белый дом
07.06.21 20:36

Оккупанты будут судиться с Украиной из-за «водной блокады» Крыма
07.06.21 19:00

Главные новости за 7 июня 2021 года
07.06.21 16:03

Стало известно сколько украинских городов открыли центры массовой вакцинации от COVID
07.06.21 15:31

Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене
04.06.21 15:59

Скандал в Болгарии: «племянники» из Украины и Молдовы массово делились органами с богатыми «дядюшками»
04.06.21 18:58

Богатырева, Табачник, Пискун и другие бывшие чиновники массово лишились госдач
07.06.21 14:25

Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
03.06.21 15:42

Рынок «Столичный» приостановил работу, — СМИ
05.06.21 18:39

Названы громкие фамилии, которые первыми попадут в реестр олигархов
04.06.21 19:17

Главные новости за 4 июня 2021 года
04.06.21 20:43

В Китае зафиксирована вспышка мощного штамма коронавируса
07.06.21 14:38

На Донетчине мужчина взорвал гранатой припаркованный автомобиль. Есть пострадавшие
02.06.21 10:11

Ученые успешно испытали «убийцу» раковых клеток
07.06.21 15:46

В МИД ответили России на претензию по новой форме сборной Украины
Фото и Видео
В центре Киева водитель «Лексуса» набросился с ножом на водителя эвакуатора
В центре Киева водитель «Лексуса» набросился с ножом на водителя эвакуатора
В центре Киева водитель «Лексуса» набросился с ножом на водителя эвакуатора
В центре Киева водитель «Лексуса» набросился с ножом на водителя эвакуатора
Появилось видео аномальной непогоды в Херсоне
Появилось видео аномальной непогоды в Херсоне
Появилось видео, как в Крыму затопило целое село
Появилось видео, как в Крыму затопило целое село
Хорваты делятся видео сильного землетрясения
Хорваты делятся видео сильного землетрясения
Под Киевом задержана серийная мошенница
Под Киевом задержана серийная мошенница
Самый богатый человек мира через месяц полетит в космос
Самый богатый человек мира через месяц полетит в космос
Появилось видео эпичной драки после цыганской свадьбы в России
Появилось видео эпичной драки после цыганской свадьбы в России
Во Львове маршрутка влетела в дерево
Во Львове маршрутка влетела в дерево
В Киеве в квартиру на девятом этаже через окно проник пенсионер и взял заложницу
В Киеве в квартиру на девятом этаже через окно проник пенсионер и взял заложницу
Опубликовано видео с места столкновения двух поездов в Пакистане
Опубликовано видео с места столкновения двух поездов в Пакистане
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.