Стало известно, когда в Украине запустят COVID-сертификаты

Главное: Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Украина готова к введению сертификатов коронавируса. Введены они будут спустя две недели после того, как их введет Европа.

Детали: В правительстве спрогнозировали, когда COVID-сертификаты запустят в Украине. Это произойдет в течение 10-14 дней после того, как их введет Европа. Такое заявление сделал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Утвердит Европа и мы сможем в течение 10-14 дней утвердить его у нас. После этого можно будет вводить», — сказал Немчинов.

По его словам, Европа значительно расширила требования к ковид-сертификату, и он будет нуждаться в достаточно серьезных подзаконных актах чтобы получить доступ к тем или иным реестрам.

«Мы технологически к этому были готовы еще 1,5-2 месяца назад. Но они (ЕС) меняют свои требования при утверждении его (ковид-сертификата)», — добавил он.

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