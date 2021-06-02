Волкер признал, что работает на компанию, которая лоббирует «Северный поток – 2»

Главное: Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что действительно работает в компании, которая занимается лоббированием «Северного потока — 2», но сам не имеет к этому никакого отношения.

Детали: Бывший спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер прокомментировал заявление бывшей советницы главы «Нафтогаза Украины» Елены Зеркаль о том, что он якобы занимается лоббизмом достройки «Северного потока-2». В комментарии «Европейской правде» он напомнил, что широко известен как противник этого проекта.

«Я говорил об этом в интервью, об этом говорится в письменных документах и ​​т. д.», — заверил он, подтвердив при этом, что компания, в которой он сейчас работает, действительно имеет отношение к продвижению этих интересов.

«Компания Nord Stream-2 действительно наняла для представительства ее интересов в Вашингтоне компанию BGR group, где я работаю старшим советником, но я к этой деятельности не приобщен, что можно проверить — вы знаете, что в США есть строгие правила регистрации лоббистской деятельности. По сути, они (BGR group) не привлекли меня к этому именно из-за моих взглядов относительно „Северного потока-2“», — рассказал Волкер.

При этом он подчеркнул, что знает Елену Зеркаль, и был удивлен, что она не уточнила детали перед опубликованием своей информации.

«Мои взгляды на этот проект не изменились», — заключил бывший спецпредставитель по Украине.

В тему: Ранее бывшая советница главы правления «Нафтогаза» Елена Зеркаль заявила в интервью, что Волкер является лоббистом «Северного потока — 2». Якобы это произошло после слушаний по импичменту Дональда Трампа.