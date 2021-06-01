На Волыни утонул маленький мальчик, пытаясь достать из реки шапку

Главное: В Волынской области произошла трагедия. В селе Стобыховка утонул 8-летний мальчик.

Детали: В селе Стобыховка Камень-Каширского района Волынской области 31 мая погиб 8-летний мальчик. Об этом сообщают ИА «Волынские новости».

Ребенок, пытаясь вытянуть из водоема шапку, утонул.

В оперативно-диспетчерской службе КП «Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» сообщили, что трагедия произошла около 18 часов. Очевидцы отметили, что ребенок был на берегу водоема, и в какой-то момент у него в воду упала шапка. Мальчик пытался ее достать, но потерял равновесие и утонул.

Дети, которые стали свидетелями трагедии, позвали на помощь взрослых, а те вызвали медиков, однако было уже поздно.

В полиции сообщили, что по факту смерти ребенка открыто производство по ст. 115 с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

В тему: В июне минувшего года в Сумской области утонули двое несовершеннолетних.