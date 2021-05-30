Netflix купил российские фильмы «Брат» и «Брат 2»

Главное: Netflix приобрела права на фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Они будут доступны для просмотра с 1 июня

Детали: Стриминговая платформа Netflix приобрела у российской компании «СТВ» права на фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Об этом сообщает «Кинопоиск».

На сайте сервиса уже появилось превью фильмов, они будут доступны для просмотра с 1 июня. Уточняется, что это самые старые российские фильмы, купленные Netflix: до этого платформа приобретала права только на новые проекты. Стоимость сделки не сообщается.

Ранее Netflix объявила о начале съемок первого оригинального российского сериала под названием «Анна К». Он будет основан на романе Льва Толстого «Анна Каренина», однако действие будет происходить в современной России. Главную роль исполнит актриса Светлана Ходченкова.

В прошлом сервис покупал только готовые проекты у российских продюсеров: «Лучше, чем люди» (Originals) и «Эпидемия».