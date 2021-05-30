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Новости > Netflix купил российские фильмы «Брат» и «Брат 2»

Netflix купил российские фильмы «Брат» и «Брат 2»

Автор: «Фраза»
30.05.21 18:07
826
Netflix купил российские фильмы «Брат» и «Брат 2»

Главное: Netflix приобрела права на фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Они будут доступны для просмотра с 1 июня

Детали: Стриминговая платформа Netflix приобрела у российской компании «СТВ» права на фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Об этом сообщает «Кинопоиск».

На сайте сервиса уже появилось превью фильмов, они будут доступны для просмотра с 1 июня. Уточняется, что это самые старые российские фильмы, купленные Netflix: до этого платформа приобретала права только на новые проекты. Стоимость сделки не сообщается.

Ранее Netflix объявила о начале съемок первого оригинального российского сериала под названием «Анна К». Он будет основан на романе Льва Толстого «Анна Каренина», однако действие будет происходить в современной России. Главную роль исполнит актриса Светлана Ходченкова. 

В прошлом сервис покупал только готовые проекты у российских продюсеров: «Лучше, чем люди» (Originals) и «Эпидемия».

Тэги: фильм, кино, культура, Netflix

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