В Бердичеве освятили новый храм УПЦ

Главное: В Бердичеве Житомирской области освятили новый храм В Бердичеве Житомирской области освятили новый храм УПЦ в честь Успения Божией Матери.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zhytomyr-eparchy.org, чин великого освящения храма и Божественную литургию в нем совершил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

После освящения духовенство и верующие обошли вокруг храма крестным ходом.

Митрополит Никодим поздравил всех с началом духовной жизни храма.

«Это знаменательное событие будет вписано в книгу духовной жизни города. Вы все стали ее свидетелями. Храм будет принимать нас, наших детей и внуков. Храм это часть Неба на земле. Он находится рядом с памятником погибшим афганцам, рядом с воинской частью — теми защитниками, кто защищает единство и суверенитет нашего государства, за кого мы возносим молитвы, прося мира и спокойствия нашей земли», — отметил владыка.

Также архиерей поблагодарил мецената Андрея Бибу за помощь в строительстве храма и по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия наградил его орденом УПЦ святого благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого.