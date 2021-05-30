Стало известно, какие партии имеют наибольшие шансы на парламентских выборах в Армении

Главное: На предстоящих внеочередных парламентских выборах в Армении у избирателей будет много вариантов для голосования. По мнению политического обозревателя Марата Акопяна, свои представители есть и у сторонников либеральных взглядов, и прозападных избирателей, и у тех, кто желает, чтобы Армения пошла по пути Беларуси.

Детали: Украинский политический обозреватель Марат Акопян, считает, что на предстоящих парламентских выборах в Армении у избирателей будет широкий выбор. Как сообщает AnalitikaUA.net, в комментарии Armdaily.am, он позитивно оценил этот факт.

«Получается, что в выборах участвуют политические силы широкого спектра. Желающие иметь сильную армию могут голосовать за Либеральную партию Самвела Бабаяна, та часть избирателей, кому важны реформы и демократия смогут сделать выбор в пользу блока демократов Ширинян-Бабаджанян, сторонники национального государства с западными ценностями смогут проголосовать за Национально демократический полюс. А умеренные проевропейские граждане скорее всего предпочтут партию „Республика“ Арама Саркисяна», — рассказал он, добавив, что «та часть избирателей, кто не хочет возврата бывших правящих сил, скорее всего проголосует за „Гражданский договор“, а те, кто ностальгирует по старым временам и хотят страну, похожую на Беларусь, смогут голосовать за блок Кочаряна с Дашнакцуцюн».

При этом эксперт не исключил, что будут также избиратели, которые предпочтут другим блок «Честь имею».

Другие же политические силы вряд ли смогут претендовать на голоса избирателей, по мнению Акопяна

В тему: После массовых протестов в мае 2018 года на парламентских выборах в декабре уверенную победу одержал блок и. о. премьер-министра страны Никола Пашиняна «Мой шаг», набрав 70,43% голосов. При этом Республиканская партия бывшего президента Сержа Саргсяна набрала лишь 4,7% голосов и не прошла в парламент.

В ноябре 2020 года главы Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, в соответствии с которым Армения обязалась вернуть Азербайджану Кельбаджарский и Агдамский район, а также территорию Газахского района.

Это спровоцировало волну протестов в стране с требованиями об отставке Пашиняна и назначении досрочных парламентских выборов.