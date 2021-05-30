Известный уфолог обвинил Пентагон в невозможности найти работу

Главное: Уволившийся американский чиновник, долгое время занимавшийся изучением НЛО в Пентагоне и опубликовавший собранную информацию, подал в суд на своих бывших работодателей. Он утверждает, что его пытаются выставить сумасшедшим, и это мешает найти новую работу.

Детали: Бывший руководитель правительственной программы США по изучению неопознанных летающих объектов Луис Элизондо, пожаловался на угрозы и клевету со стороны чиновников из Пентагона. Как Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, в 64-страничной жалобе утверждается, что после того, как Элизондо покинул программу опознания аэрокосмических угроз и публично поделился полученной во время работы информацией, сотрудники ведомства всячески пытались дискредитировать его слова.

Более того, один высокопоставленный госслужащий даже угрожал рассказать всем, что Элизондо сумасшедший. Как утверждает адвокат истца, все это впоследствии помешало его клиенту в поисках работы.

Справка: Луис Элизондо стал известен в среде уфологов в середине нулевых годов 21 века после того, как опубликовал ряд видео и аудиоматериалов, записанных американскими военными во время столкновения с неопознанными летающими объектами. Осенью 2017 года он уволился из Министерства обороны США в знак протеста против чрезмерной засекреченности программы. Впоследствии Пентагон признал подлинность роликов Элизондо.

В тему: В середине мая 2021 года бывший офицер Военно-морских сил США Шон Кэхил рассказал об НЛО, который использовал технологии, на столетия опережающие земные, наблюдаемый с военного корабля USS Omaha. «В настоящее время мы бы не смогли защититься от чего-то подобного», — заявил он, подчеркнув, что НЛО двигался со сверхзвуковой скоростью и, возможно, мог заранее считывать информацию о траектории движения американских пилотов, фактически предугадывая их действия.

Впоследствии Пентагон подтвердил подлинность этого видео.

Тогда же пилот американских ВВС Райан Грейвс признал, что вместе с другими участниками эскадрильи неоднократно сталкивался с маневренными летающими объектами неизвестного происхождения.

В апреле 2020 года Пентагон опубликовал три видео, на которых, по словам военных, предположительно зафиксированы НЛО. Съемки датируются 2004 и 2015 годами.

Напомним: В апреле 2019 года стало известно, что США разрабатывают для военных новый план реагирования на сообщения о появлении НЛО. Также сообщалось, что это может быть связано со скандальным проектом «Голубой луч».