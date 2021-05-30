Российские космонавты подсчитали, сколько мочи выпили на орбите

Главное: За 2,5 года российские космонавты на орбите выпили более 200 литров воды, произведенной путем регенерации из мочи.

Детали: Российские космонавты на Международной космической станции в 2019-2020 гг выпили и использовали для приготовления пищи более 171 литра воды, полученной из мочи. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на отчет о реализации эксперимента «Сепарация», всего с апреля 2018 г до конца 2020 г благодаря установленной в российском сегменте МКС экспериментальной системе регенерации воды из урины было переработано 282 литра мочи и получено 202 литра воды.

При этом, как утверждается, качество восстановленной воды соответствует необходимым требованиям и она была допущена для употребления экипажем с доочисткой в системе регенерации воды из конденсата СРВ-К2М.

В тему: В августе 2018 года российские космонавты обнаружили пробоину в корпусе космического корабля «Союз МС-09», который пристыковался к Международной космической станции. Выяснилось, что она была заделана кем-то еще на Земле при помощи марлевого тампона, пропитанного герметиком и впоследствии просто рассыпалась в условиях открытого космоса.

20 января 2021 года российские космонавты на МКС остались без продуктов из-за задержки корабля с Земли. В итоге 13 контейнеров с едой им передали американские астронавты.

В тот же день у них отказали системы получения кислорода и кондиционирования воздуха.

На следующий день они обнаружили новую микротрещину в обшивке модуля «Звезда».