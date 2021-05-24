В Одесской области УПЦ проведет молодёжный семейный фестиваль «Покровское поле»

«В 16.00 мы начнет принимать гостей. Это полноценный двухдневный отдых на природе в компании единомышленников с возможностью посетить службу в Покровском скиту. Приезжайте всей семьей», — приглашает всех желающих Одесская епархия УПЦ.
Организаторы отмечают, что при планировании ночевки можно приехать со своей палаткой или воспользоваться услугами палаточного городка.
Программа мероприятия предусматривает множество интересных конкурсов и мастер-классов. Для малышей — батуты, мячи и другие подвижные игры под присмотром аниматоров; для подростков — квесты; для взрослых — свободные беседы со священнослужителями, барбекю, а также возможность приобрести интересные сувениры.
Также для активных пройдет авторалли «Покровское кольцо», которое организовывает Федерация автомобильного спорта Украины.
В 20.00 состоится концерт фестиваля. 30 мая те, кто останется с ночевкой в лагере, смогут посетить Свято-Покровский скит и поучаствовать в богослужении.
Зарегистрироваться и получить всю необходимую информацию можно по телефону: +380 97 976 01 60.
В тему: В УПЦначался в онлайн-формате кинофестиваль «Киноассамблея на Днепре».
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