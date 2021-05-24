В Одесской области УПЦ проведет молодёжный семейный фестиваль «Покровское поле»

Главное: В Одесской области в селе Мариновка Беляевского района Украинская Православная Церковь проведет Фестиваль духовного и народного творчества для всей семьи «Покровское поле».

«В 16.00 мы начнет принимать гостей. Это полноценный двухдневный отдых на природе в компании единомышленников с возможностью посетить службу в Покровском скиту. Приезжайте всей семьей», — приглашает всех желающих Одесская епархия УПЦ

Организаторы отмечают, что при планировании ночевки можно приехать со своей палаткой или воспользоваться услугами палаточного городка.

Программа мероприятия предусматривает множество интересных конкурсов и мастер-классов. Для малышей — батуты, мячи и другие подвижные игры под присмотром аниматоров; для подростков — квесты; для взрослых — свободные беседы со священнослужителями, барбекю, а также возможность приобрести интересные сувениры.

Также для активных пройдет авторалли «Покровское кольцо», которое организовывает Федерация автомобильного спорта Украины.

В 20.00 состоится концерт фестиваля. 30 мая те, кто останется с ночевкой в лагере, смогут посетить Свято-Покровский скит и поучаствовать в богослужении.

Зарегистрироваться и получить всю необходимую информацию можно по телефону: +380 97 976 01 60.