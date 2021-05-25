Ученые назвали вескую причину пить кофе

Главное: Пить кофе – полезно. Ученые говорят, что это влияет на долголетие.

Детали: Ученые из Корейского университета Чун-Анг при поддержке Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний сообщили о пользе кофе. Их цитирует издание Korean Herald.

Сообщается, что употребление данного напитка положительно влияет на продолжительность жизни.

В ходе исследования наблюдали за 111 тысячами людей в возрасте старше сорока лет, у которых не было диагностировано диабета, онкологии или сердечнососудистых заболеваний. За ними следили более девяти лет.

Информируется следующее: «Как оказалось, риск смерти от всех причин снизился на 21% среди людей, которые выпивали более трех чашек кофе в день».

Отмечается также: «Одна чашка кофе в день была связана со снижением смертности от сердечнососудистых заболеваний на 42%».

В тему: Ученые узнали о кофе кое-что необычное.