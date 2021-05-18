Депутаты на внеочередном заседании уволили сразу троих министров

Главное: Народные депутаты проголосовали за увольнение трех министров из правительства Дениса Шмыгаля. Речь идет о Владиславе Криклие, Игоре Петрашко и Максиме Степанове. При этом наибольшую поддержку получила отставка министра здравоохранения.

Детали: Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 18 мая поддержала отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова. За такое решение проголосовали 284, 280 и 292 народных депутатов соответственно.

Как сообщает LB.ua, во время выступления с парламентской трибуны Криклий пожаловался на то, что за два года парламент так и не смог рассмотреть некоторые профильные законопроекты.

При этом он подчеркнул, что когда стал министром, «то уровень выполнения соглашения по Европейской ассоциации составлял 18%, сейчас это 42%». «Было заключено за год шесть соглашений с банком Реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком, продолжается модернизация и строительство аэропортов, началось проектирование аэропорта в Закарпатье» , - похвалился чиновник.

Отметим, что был одним из министров, которые были назначены еще в бытность главой правительства Алексея Гончарука в августе 2019 года.

В свою очередь, Петрашко, как сообщает Цензор.НЕТ, в качестве достижений назвал стабилизацию экономики в условиях пандемии и обеспечение ее функционирования «без кардинальных потрясений».

В ходе вопросов к докладчику глава фракции «Голос» Ярослав Железняк спросил министра, почему он молчал, когда правительство принимало разрушающие для бизнеса решения, в частности введение карантина выходного дня. На что Петрашко ответил, что министерство во время пандемии «хорошо выполняло свои функции».

В отличии от предыдущих министров, которые ушли в отставку по собственному желанию, министр здравоохранения отказался писать заявление и сегодня представление на его освобождение с должности вносил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как сообщает «Украинская правда», свое решение он объяснил медленным прогрессом с вакцинацией в Украине.

Сам Степанов в выступлении отметил, что темпы вакцинации не устраивают и его самого, но министр считает, что его команда сделала все возможное в условиях сопротивления антивакцинаторов и неконструктивной критики политиков. При этом он заявил, что имеет четкий план того, как преодолеть пандемию и построить действенную медицинскую систему, и обратился за поддержкой к депутатам.

Однако они в большинстве своем выступили с резкой критикой действий главы Минздрава, в результате чего решение о его отставке набрало наибольшую поддержку на сегодняшнем заседании.

Как сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний на своей странице в Facebook, следующее внеочередное заседание парламента состоится в четверг, 20 мая. Соответствующее решение распоряжение подписал спикер Дмитрий Разумков. В соответствии с повесткой дня парламент рассмотрит на нем 8 законодательных инициатив.

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