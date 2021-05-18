Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Депутаты на внеочередном заседании уволили сразу троих министров

Депутаты на внеочередном заседании уволили сразу троих министров

Александр Панько
18.05.21 18:27
394
Депутаты на внеочередном заседании уволили сразу троих министров

Главное: Народные депутаты проголосовали за увольнение трех министров из правительства Дениса Шмыгаля. Речь идет о Владиславе Криклие, Игоре Петрашко и Максиме Степанове. При этом наибольшую поддержку получила отставка министра здравоохранения.

Детали: Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 18 мая поддержала отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова. За такое решение проголосовали 284, 280 и 292 народных депутатов соответственно.

Как сообщает LB.ua, во время выступления с парламентской трибуны Криклий пожаловался на то, что за два года парламент так и не смог рассмотреть некоторые профильные законопроекты.

При этом он подчеркнул, что когда стал министром, «то уровень выполнения соглашения по Европейской ассоциации составлял 18%, сейчас это 42%». «Было заключено за год шесть соглашений с банком Реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком, продолжается модернизация и строительство аэропортов, началось проектирование аэропорта в Закарпатье» , - похвалился чиновник.

Отметим, что был одним из министров, которые были назначены еще в бытность главой правительства Алексея Гончарука в августе 2019 года.

В свою очередь, Петрашко, как сообщает Цензор.НЕТ, в качестве достижений назвал стабилизацию экономики в условиях пандемии и обеспечение ее функционирования «без кардинальных потрясений».

В ходе вопросов к докладчику глава фракции «Голос» Ярослав Железняк спросил министра, почему он молчал, когда правительство принимало разрушающие для бизнеса решения, в частности введение карантина выходного дня. На что Петрашко ответил, что министерство во время пандемии «хорошо выполняло свои функции».

В отличии от предыдущих министров, которые ушли в отставку по собственному желанию, министр здравоохранения отказался писать заявление и сегодня представление на его освобождение с должности вносил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как сообщает «Украинская правда», свое решение он объяснил медленным прогрессом с вакцинацией в Украине.

Сам Степанов в выступлении отметил, что темпы вакцинации не устраивают и его самого, но министр считает, что его команда сделала все возможное в условиях сопротивления антивакцинаторов и неконструктивной критики политиков. При этом он заявил, что имеет четкий план того, как преодолеть пандемию и построить действенную медицинскую систему, и обратился за поддержкой к депутатам.

Однако они в большинстве своем выступили с резкой критикой действий главы Минздрава, в результате чего решение о его отставке набрало наибольшую поддержку на сегодняшнем заседании.

Как сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний на своей странице в Facebook, следующее внеочередное заседание парламента состоится в четверг, 20 мая. Соответствующее решение распоряжение подписал спикер Дмитрий Разумков. В соответствии с повесткой дня парламент рассмотрит на нем 8 законодательных инициатив.

В тему: 29 апреля 2021 года народные депутаты Украины одобрили назначение Германа Галущенко новым министром энергетики. Соответствующее решение поддержали 305 нардепов.

Тэги: Кабинет Министров Украины, правительство, политика, отставка, Максим Степанов, новости Украины, Денис Шмыгаль, Игорь Петрашко, партия Голос, Владислав Криклий, Ярослав Железняк

Комментарии

Статьи

17.05.21 09:00

Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Команда Медведчука разнесла представителей Венедиктовой в пух и прах, - эксперт
18.05.21 12:49

Команда Медведчука разнесла представителей Венедиктовой в пух и прах, - эксперт

Автор: Александр Зубченко, 112ua.tv

Выбор редакции
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.05.21 20:19

Стало известно, как на самом деле выглядят Земля и Луна из космоса
18.05.21 19:01

Главные новости за 18 мая 2021 года
18.05.21 17:30

Патриарх Кирилл заявил, что церковное разделение в Украине - искусственно спровоцированный конфликт
18.05.21 17:06

В Днепре состоялся крестный ход УПЦ с чудотворной Почаевской иконой
18.05.21 16:59

Депутат Яценко в очередной раз подтвердил свое реноме «тушки»
18.05.21 16:48

В Запорожье при поддержке УПЦ состоялись Всеукраинские соревнования по гиревому спорту
18.05.21 16:44

Экс-глава НАУ: ОККО использует Куюна и Нефтегазовую ассоциацию Украины чтобы утопить конкурентов и продавать бензин по завышенным ценам
18.05.21 16:31

Кличко опубликовал кадры с камер наблюдения над своей квартирой
18.05.21 16:30

В Одесской области УПЦ передала сельской бригаде «Скорой помощи» медицинское оборудование и униформу
18.05.21 16:19

Появилось видео сильнейшего ливня с градом в Киеве
18.05.21 19:01

Главные новости за 18 мая 2021 года
18.05.21 14:33

В СБУ рассказали, что делали в доме у Кличко
18.05.21 10:20

К дому Кличко пришли вооруженные люди. Он утверждает, что это к соседям
18.05.21 09:03

Смертность от COVID-19 в Украине вновь совершила резкий скачок
17.05.21 19:00

Главные новости за 17 мая 2021 года
17.05.21 13:27

В Киеве на «красной линии» метро человек упал под поезд
17.05.21 08:59

Коронавирус в Украине оборвал еще сотню жизней
14.05.21 20:31

Два министра из правительства Шмыгаля согласились уйти добровольно, еще один отказался
14.05.21 19:00

Главные новости за 14 мая 2021 года
14.05.21 16:30

Названы главные угрозы на украинской границе. И это не только Россия
15.05.21 16:47

Стало известно, сколько украинцев погибло от домашнего насилия в прошлом году
12.05.21 00:01

Биологи выявили новый способ победить ожирение
14.05.21 09:28

Ученые обнаружили в океане кое-что загадочное
13.05.21 18:23

МТБ БАНК и Concorde Capital получили заявки на приобретение более 70% акций НК «Верес»
12.05.21 15:34

В России мусоровоз буквально размазал семью из трех человек
14.05.21 09:01

Медведчуку избрали меру пресечения
16.05.21 00:43

Нейробиолог из США объяснил, зачем мы видим сны
15.05.21 21:10

В Харькове Предстоятель УПЦ освятил памятник митрополиту Никодиму (Руснаку) к 100-летию со дня его рождения
13.05.21 15:31

Аэропорт «Киев» планируют надолго закрыть
12.05.21 17:55

Итоги Священного Синода УПЦ: подготовка к организации миссий зарубежом, введение медкапелланства, съезд монашества
Фото и Видео
Стало известно, как на самом деле выглядят Земля и Луна из космоса
Стало известно, как на самом деле выглядят Земля и Луна из космоса
Стало известно, как на самом деле выглядят Земля и Луна из космоса
Стало известно, как на самом деле выглядят Земля и Луна из космоса
Кличко опубликовал кадры с камер наблюдения над своей квартирой
Кличко опубликовал кадры с камер наблюдения над своей квартирой
Появилось видео сильнейшего ливня с градом в Киеве
Появилось видео сильнейшего ливня с градом в Киеве
«Это когда я уже буду в раю»: черниговский фермер построил для себя мавзолей за 3 млн долларов
«Это когда я уже буду в раю»: черниговский фермер построил для себя мавзолей за 3 млн долларов
Знаменитая Арка Дарвина рухнула из-за эрозии
Знаменитая Арка Дарвина рухнула из-за эрозии
В Николаеве второй день выгружают контрабанду, прибывшую под видом цемента
В Николаеве второй день выгружают контрабанду, прибывшую под видом цемента
На легендарном предприятии в Грузии началась забастовка
На легендарном предприятии в Грузии началась забастовка
Из-за карантинных мер в метро на Позняках образовалась огромная очередь
Из-за карантинных мер в метро на Позняках образовалась огромная очередь
Стали известны подробности падения человека под поезд в Киевском метрополитене
Стали известны подробности падения человека под поезд в Киевском метрополитене
В Ровенской области перевернулся автобус с людьми
В Ровенской области перевернулся автобус с людьми
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.