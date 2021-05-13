Вся Украина перешла в желтую COVID-зону, а девять областей могут позеленеть

Главное: Украина полностью перешла в желтую зону карантина. Девять областей могут позеленеть.

Детали: Министерство здравоохранения сообщило, что вся Украина перешла в желтую зону карантина. По стране на сегодняшний день не превышены показатели по COVID-19.

Накануне из оранжевой зоны в желтую зону были переведены Николаевская и Черкасская области. Эксперты говорят, что тут нормализировались показатели коэффициента выявления случаев заболевания заразой.

Цифрам по проценту от эпидемического порога зеленой зоны сейчас соответствуют Киев, а также Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

В тему: Смертность от COVID-19 в Украине остается на очень высоком уровне.