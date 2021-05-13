Проезд в киевском метро может подорожать

Главное: Проезд в киевском метро может стать дороже. Причина – снижение пассажиропотока.

Детали: Из-за пандемии коронавируса в Киеве может подорожать проезд в метро. Тут сократился пассажиропоток.

С соответствующим заявлением выступили профсоюзы «Киевского метрополитена» и «Киевпасстранса», которые обратились к мэру Виталию Кличко и горсовету.

Предлагаются два пути решения проблемы. Транспортники просят поддержку из бюджета Киева на 1,514 миллиарда гривен, или же, как альтернативный вариант – увеличить нынешний тариф на проезд (сейчас это восемь гривен).

Информируется, что 2020 год метрополитен завершил с убытком в 1,175 миллиарда гривен. В этом же году ожидается минус в 3,421 миллиарда гривен.

Также сообщается, что «плановая экономическая обоснованность перевозки одного пассажира составляет 20,04 гривен, а экономически обоснованная – 21,05 гривну».

В тему: Появилось видео, как возле одной из станций киевского метро гулял олененок.