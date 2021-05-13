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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Эвересте страшной смертью погибли альпинисты

На Эвересте страшной смертью погибли альпинисты

Агата Кловская
13.05.21 10:28
885
На Эвересте страшной смертью погибли альпинисты

Главное: На Эвересте погибли альпинисты. Это американец и швейцарец.

Детали: На Эвересте произошла трагедия. Тут погибли альпинисты из США и Швейцарии.

Власти Непала говорят, что люди «перенесли снежную слепоту и истощение».

Уточняется, что это первые жертвы тут в 2021 году. В среднем на Эвересте каждый год гибнут пять человек.

Также стоит отметить, что в Непале пошли на беспрецедентные меры, рекордно увеличив число разрешений на покорение горы – их выдали уже 408 штук.

В прошлом году на восхождениях не удалось заработать из-за пандемии COVID-19.

В тему: Стала известна окончательная высота Эвереста.

Тэги: мир, Эверест, альпинизм, Непал

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