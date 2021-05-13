Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Смертность от COVID-19 в Украине остается на очень высоком уровне

Смертность от COVID-19 в Украине остается на очень высоком уровне

Александр Панько
13.05.21 08:45
43
Смертность от COVID-19 в Украине остается на очень высоком уровне

Главное: Коронавирус в Украине убил еще 346 человек. Заразились 6 813 людей.

Детали: COVID-19 в Украине снова набирает обороты. Данные на четверг, 13 мая, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник информировал, что выявили еще 6 813 случаев заразы. Среди заболевших – 289 детей и 160 медработников. Госпитализация понадобилась для 2 569 больных, а выздоровели 19 507 людей.

Проведено 89 490 тестов: методом ПЦР – 35 366, методом ИФА – 15 261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 38 863.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (726), а также Харьковской (635), Донецкой (587) и Днепропетровской (553) областях.

Жертвами коронавируса стали еще 346 человек. С начала пандемии скончались уже 47 333 больных.

За все время заболели 2 135 886 людей, а выздоровели 1 816 643 больных.

В тему: Всемирный банк поможет Украине с вакцинацией от коронавируса.

Тэги: Киев, общество, здоровье, регионы, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

Комментарии

Статьи

11.05.21 09:26

Грантоеды в панике: Билл Гейтс разводится и делит свой фонд

Автор: Александр Карпец

Дайджест

ЗМІ: Конвертатор Костянтин Круглов займається обналом під прикриття скандальних Юлії Шадевської та Ганни Чуб
12.05.21 21:07

ЗМІ: Конвертатор Костянтин Круглов займається обналом під прикриття скандальних Юлії Шадевської та Ганни Чуб

Автор: Политека

Выбор редакции
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.05.21 08:51

Курс гривны возобновил стабильный рост
12.05.21 21:42

В школе на Черкасщине футбольные ворота проломили череп 8-летнему спортсмену
12.05.21 20:54

Озвучены симптомы постковидного синдрома
12.05.21 20:45

На Харьковщине живодер задул монтажной пеной кошку с котятами
12.05.21 19:00

Главные новости за 12 мая 2021 года
12.05.21 18:00

В Почаеве верующие УПЦ отметили день прославления преподобного Амфилохия
12.05.21 17:55

Итоги Священного Синода УПЦ: подготовка к организации миссий зарубежом, введение медкапелланства, съезд монашества
12.05.21 16:50

Священник УПЦ рассказал об Архангеле, который помогает в учебе и науке
12.05.21 16:36

Нашествие змей на Харьковщине. Местные жители сильно напуганы
12.05.21 16:31

Появилось видео снегопадов в Португалии
12.05.21 19:00

Главные новости за 12 мая 2021 года
12.05.21 15:38

Стало известно, сколько детей погибло с начала войны на Донбассе
12.05.21 14:48

Коронавирус в Украине: почти вся страна «пожелтела»
12.05.21 13:56

Стало известно, когда в Украину прибудет очередная партия вакцины Pfizer
12.05.21 13:11

Закрылись в кабинетах и сидим под партой... Как дети спасались от казанского стрелка
12.05.21 12:58

На популярном курорте Азовского моря найден мертвый крокодил
12.05.21 11:29

Израиль потерял контроль над одним из своих городов. Там началась гражданская война
12.05.21 10:02

Сектор Газа нанес по Тель-Авиву массированный ракетный удар
12.05.21 09:05

Всемирный банк поможет Украине с вакцинацией от коронавируса
12.05.21 09:01

В Украине зафиксирован очередной резкий скачок смертности от коронавируса
06.05.21 17:52

Иерусалимский Патриарх дал оценку идее праздновать Пасху вместе с католиками
06.05.21 17:01

На Закарпатье освящен новый храм УПЦ
06.05.21 19:01

Главные новости за 6 мая 2021 года
09.05.21 13:34

Американские ученые выяснили, что человек может оглохнуть из-за мутации в гене
06.05.21 16:42

Для большинства украинских олигархов эпоха бедности действительно закончилась
12.05.21 00:01

Биологи выявили новый способ победить ожирение
09.05.21 15:25

Умерла актриса из культового американского сериала
06.05.21 20:23

В ВОЗ заявили об огромной «соляной проблеме» во всем мире
09.05.21 18:50

Епископ УПЦ рассказ, как может повлиять молитва на загробную жизнь умершего
09.05.21 19:20

Митрополит УПЦ рассказал, как жить и поступать по замыслу Божьему
Фото и Видео
На Харьковщине живодер задул монтажной пеной кошку с котятами
На Харьковщине живодер задул монтажной пеной кошку с котятами
На Харьковщине живодер задул монтажной пеной кошку с котятами
На Харьковщине живодер задул монтажной пеной кошку с котятами
Нашествие змей на Харьковщине. Местные жители сильно напуганы
Нашествие змей на Харьковщине. Местные жители сильно напуганы
Появилось видео снегопадов в Португалии
Появилось видео снегопадов в Португалии
На берег Сахалина выбросило… четыре километра сельди
На берег Сахалина выбросило… четыре километра сельди
Закрылись в кабинетах и сидим под партой... Как дети спасались от казанского стрелка
Закрылись в кабинетах и сидим под партой... Как дети спасались от казанского стрелка
На популярном курорте Азовского моря найден мертвый крокодил
На популярном курорте Азовского моря найден мертвый крокодил
Очень странную картину Бэнкси продали за огромные деньги
Очень странную картину Бэнкси продали за огромные деньги
В Ивано-Франковске из гранатомета взорвали крутой внедорожник
В Ивано-Франковске из гранатомета взорвали крутой внедорожник
Стало известно о глобальных космических планах Украины
Стало известно о глобальных космических планах Украины
Сектор Газа нанес по Тель-Авиву массированный ракетный удар
Сектор Газа нанес по Тель-Авиву массированный ракетный удар
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.