Смертность от COVID-19 в Украине остается на очень высоком уровне

Главное: Коронавирус в Украине убил еще 346 человек. Заразились 6 813 людей.

Детали: COVID-19 в Украине снова набирает обороты. Данные на четверг, 13 мая, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник информировал, что выявили еще 6 813 случаев заразы. Среди заболевших – 289 детей и 160 медработников. Госпитализация понадобилась для 2 569 больных, а выздоровели 19 507 людей.

Проведено 89 490 тестов: методом ПЦР – 35 366, методом ИФА – 15 261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 38 863.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (726), а также Харьковской (635), Донецкой (587) и Днепропетровской (553) областях.

Жертвами коронавируса стали еще 346 человек. С начала пандемии скончались уже 47 333 больных.

За все время заболели 2 135 886 людей, а выздоровели 1 816 643 больных.

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