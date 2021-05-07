Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Антироссийский курс и санкции против Медведчука привели к плачевным последствиям для Украины, - СМИ

Антироссийский курс и санкции против Медведчука привели к плачевным последствиям для Украины, - СМИ

Автор: «Фраза»
07.05.21 16:14
162
Антироссийский курс и санкции против Медведчука привели к плачевным последствиям для Украины, - СМИ

Мировые СМИ продолжают уделять большое внимание ситуации в Украине и возможным вариантам развития обострения российско-украинских отношений. Не обходят эту тему даже, казалось бы, далекие от материковых конфликтов СМИ в Австралии. Так, большую аналитическую статью, посвященную политике украинского президента Владимира Зеленского, опубликовало австралийское интернет-издание Bumerang Polski, сообщает «Первый независимый».

«Перед лицом нарастающего конфликта в Украине стоит вспомнить некоторые факты и обстоятельства, которые привели к такому состоянию украинско-российских отношений», — пишет ресурс, отмечая, что значительное давление на Украину оказывают СМИ.

По мнению автора публикации, антироссийский курс имел для Украины плачевные последствия.

«Два президента Украины после государственного переворота 2014 года, Петр Порошенко (2014-2019 гг.) и Владимир Зеленский (с 2019 года по сегодняшний день), начали с сильной поддержки, которая быстро ослабевала. Украина остается второй беднейшей страной Европы по доходу на душу населения. Политика дистанцирования Киева по отношению к России имела драматический контрпродуктивный эффект», — подчеркивается в статье.

Также в материале идет речь, что резкие антироссийские перемены в политике Зеленского связаны с падением его рейтингов.

«Поскольку Зеленский теряет поддержку: его партия провалилась на местных выборах в ноябре 2020 года — не выиграл ни один кандидат на пост мэра, не получили большинство в городских и районных советах, он усилил действия Вооруженных сил Украины на Донбассе, явно пытаясь получить большую поддержку для своей партии на Западной Украине, но ценой быстро растущего числа нарушений режима прекращения огня. Он продолжал принимать участие в совместных учениях с НАТО вдоль российской границы, которые, по всей видимости, были направлены на провокацию России», — пишет Bumerang Polski.

Кроме того, в публикации отмечается, что значительное влияние на обострение отношений с Россией оказали санкции президента Украины против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и других оппозиционных политиков и СМИ.

«В последние месяцы он (Зеленский) ввел санкции против оппозиционных политиков, закрыл пророссийские СМИ, которые связывают с лидером оппозиции Виктором Медведчуком, и ограничил использование русского языка», — говорится в статье австралийского издания.

Напомним, народный депутат Украины, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, незаконные санкции, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он лично и депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.

Тэги:

Комментарии

Статьи

07.05.21 09:10

Чехословацкие арсеналы для еврейского государства. Ч.1. Стрелковое оружие

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Украинские эксперты предложили создать «Клуб гарантов» Армении
06.05.21 00:23

Украинские эксперты предложили создать «Клуб гарантов» Армении

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.05.21 16:37

В одной из крупнейших торговых сетей Украины продавали опасное для здоровья печенье
07.05.21 15:57

Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте и устроил тройное ДТП в Вишневом
07.05.21 15:26

Вот уже неделю в Киеве автоматически выписывают штрафы за неправильную парковку
07.05.21 14:57

16-летняя девчонка затерроризировала школу на Херсонщине
07.05.21 14:47

Украина установила рекорд по экспорту меда
07.05.21 14:28

Минздрав опубликовал график повторной вакцинации в Украине
07.05.21 13:56

Два киевлянина сожгли заживо мужчину, который оскорбил сына одного из них
07.05.21 13:47

На Закарпатье УПЦ восстанавливают сгоревший жилой корпус монастыря
07.05.21 13:37

Эксперты назвали фаворита финала Лиги Европы
07.05.21 13:28

Оказывается, в Украине уже закончилась третья волна коронавируса
07.05.21 14:28

Минздрав опубликовал график повторной вакцинации в Украине
07.05.21 13:28

Оказывается, в Украине уже закончилась третья волна коронавируса
07.05.21 11:29

В Минздраве опубликовали обнадеживающую информацию о ковиде в Украине
07.05.21 10:38

В Белом доме сделали резонансное заявление о вступлении Украины в НАТО
07.05.21 08:41

Ситуация с COVID-19 в Украине остается весьма удручающей
06.05.21 19:01

Главные новости за 6 мая 2021 года
06.05.21 16:42

Для большинства украинских олигархов эпоха бедности действительно закончилась
06.05.21 15:21

Госсекретарь США уравнял украинских олигархов и российскую угрозу
06.05.21 13:30

«Иногда это даже минус»: Зеленский удивился осведомленности американцев о делах в Украине
06.05.21 09:55

В Украине зафиксирован рост смертности от COVID-19
01.05.21 20:22

Благодатный огонь прибыл в Украину
02.05.21 20:35

В УПЦ рассказали, как часто можно причащаться на Светлой неделе
02.05.21 13:52

Установлена причина летальных исходов коронавируса
04.05.21 00:01

Американцы научились снижать давление с помощью голодания
01.05.21 16:42

Делегация УПЦ попросила у Иерусалимского Патриарха молитв за Украину и вылетела в Киев
01.05.21 14:22

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
01.05.21 17:10

УПЦ освятила и передала 2 тыс пасок врачам и пациентам столичных ковидных отделений
01.05.21 11:52

Ученые раскрыли тайну исчезновения одной из древних цивилизаций
05.05.21 17:16

Рецидивист вытер руки о флаг Украины и теперь может надолго оказаться за решеткой
01.05.21 17:30

Митрополит Онуфрий рассказал, о чем Церковь вспоминает в Великую Субботу
Фото и Видео
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте и устроил тройное ДТП в Вишневом
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте и устроил тройное ДТП в Вишневом
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте и устроил тройное ДТП в Вишневом
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте и устроил тройное ДТП в Вишневом
Молодой испанец… расчленил и ел свою маму
Молодой испанец… расчленил и ел свою маму
На Одесщине алкаш напоил 9-летнего мальчика до полуобморочного состояния
На Одесщине алкаш напоил 9-летнего мальчика до полуобморочного состояния
В США парень протаранил толпу людей и убил собственную мать
В США парень протаранил толпу людей и убил собственную мать
Появилось видео погони киевских полицейских за курьером, который был под амфетамином
Появилось видео погони киевских полицейских за курьером, который был под амфетамином
У берегов Запорожья получил повреждение один из самых крупных плавучих кранов Европы
У берегов Запорожья получил повреждение один из самых крупных плавучих кранов Европы
Известного аристократа обвинили в вопиющем преступлении
Известного аристократа обвинили в вопиющем преступлении
В Африке обнаружили древнейшую в мире могилу
В Африке обнаружили древнейшую в мире могилу
На Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендер
На Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендер
Бразильская полиция устроила наркоторговцам кровавую баню в метро Рио-де-Жанейро
Бразильская полиция устроила наркоторговцам кровавую баню в метро Рио-де-Жанейро
fraza.com
Новости блогосферы
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине

Опрос

Дивизия СС Галичина и ее современные последователи это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.