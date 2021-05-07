В Индии зафиксирован страшный COVID-рекорд

Главное: В Индии коронавирус установил рекорд по заболеваемости. Заразились более 414 тысяч людей.

Детали: COVID-19 в Индии наращивает обороты. Установлен страшный антирекорд.

Цифры на пятницу, 7 мая, приводит министерство здравоохранения страны.

Информируется, что за сутки заболели сразу 414 188 людей.

При этом жертвами заразы стали еще 3 915 больных.

С начала пандемии коронавирусом в Индии заболели почти 21,5 миллиона человек, а погибли уже 234 тысячи людей.

Стоит отметить, что только с начала этой недели заразились почти 1,6 миллиона человек, а скончались более пятнадцати тысяч пациентов.

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