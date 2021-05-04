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Новости > Ученые узнали о небывалой пользе авокадо

Ученые узнали о небывалой пользе авокадо

Агата Кловская
04.05.21 07:18
1277
Ученые узнали о небывалой пользе авокадо

Главное: Авокадо подавляет рост клеток рака. Плод содержит «чудодейственное» вещество.

Детали: Ученые из США и Канады на базе Гуэлфского университета выявили чудесное свойство авокадо. О том, чем так полезен данный плод, сказано в их отчете.

Исследователи выяснили, что он содержит авокатин B – это молекула из класса жиров, которая есть лишь в авокадо и подавляет фермент, способствующий росту раковых клеток при лейкозе.

Эксперты говорят, что лейкозные клетки содержат большое количество фермента VLCAD, участвующего в их метаболизме.

В их работе сказано: «Клетка рака нуждается в данном ферменте, чтобы выжить. Это первый раз, когда VLCAD был нами идентифицирован как мишень при борьбе с онкологией».

Они сообщают: «Мы завершили исследование на людях, применяя его в качестве пероральной добавки, и показали, что даже значительные количества его довольно хорошо переносятся».

Отмечается, что в будущем ученые рассчитывают провести испытания с использованием авокатина B для лечения рака крови.

В тему: Стало известно, какой витамин «замедляет» старение.

Тэги: ученые, медицина, здоровье, мир, рак, онкология, авокадо

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