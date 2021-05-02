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Новости > Ученые назвали устрашающие цифры таяния ледников в мире

Ученые назвали устрашающие цифры таяния ледников в мире

Александр Панько
02.05.21 13:51
161
Ученые назвали устрашающие цифры таяния ледников в мире

Главное: По подсчетам ученых, во всем мире ледники стали таять быстрее, теряя на 31% больше снега и льда за год, чем 15 лет назад. Причиной является изменение климата, вызванное сжиганием ископаемого топлива.

Детали: Международная группа ученых проанализировали спутниковые данные и подсчитали, что с 2015 г 220 тыс. горных ледников стали терять более 298 млрд тонн снега и льда ежегодно. Как сообщает Lenta.ru, этого объема воды хватит, чтобы покрыть Швейцарию слоем воды толщиной 7,2 метра.

При этом скорость таяния с 2015 по 2019 год увеличилась на 31% (71 млрд тонн в год) по сравнению с 2000-2004 гг.

Половина потерь ледникового покрова в мире приходится на Соединенные Штаты и Канаду. По словам ученых, скорость таяния льда на Аляске одна из самых высоких в мире: ледник Колумбия отступает примерно на 35 метров в год.

Однако ледники тают во всем мире, даже на Тибете, где они считались относительно стабильными. Только в Исландии и Скандинавии имеются несколько ледников, которые увеличивают свою массу за счет возросшего количества осадков.

Специалисты предсказывают, что сокращение ледников может стать катастрофой для миллионов людей, которые полагаются на них в качестве источника воды, а быстрое таяние может вызвать смертельно опасные прорывы ледниковых озер, например, в Индии.

В тему: В начале 2020 года Ученые из университета Святого Томаса в Миннесоте (США) сообщили, что последние пять лет являются рекордными относительно повышения температуры мирового океана.

Летом 2020 года на архипелаге Шпицберген температура воздуха поднялась до 21,7 градусов тепла. Это стало рекордом за все время наблюдений.

По данным Всемирной метеорологической организации, что аномально высокие летние температуры в этом году негативно повлияли на ледники в Альпах. Так, ледник Туртманн раскололся надвое, потеряв триста тысяч кубометров снега, а ледник Планпинсье терял более пятисот тысяч кубометров льда ежедневно.

Напомним: В середине октября 2020 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешнее столетие может оказаться последним для человечества, если оно не начнет борьбу с глобальным потеплением.

Тогда же ООН констатировала «ошеломляющий» рост природных катастроф в мире за первые два десятилетия XXI века. Землетрясения, ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия, связанные с глобальным потеплением, привели к гибели большого числа людей и вызвали огромные экономические потери.

Спустя месяц японские ученые обнаружили связь между глобальным потеплением и усилением ураганов на Земле.

В конце того же года ученые Университета Макгилла в Канаде назвали срок, когда климатические изменения достигнут уровня неизбежных катастрофических последствий. Согласно результатам моделирования, опасный порог будет пройден в период между 2027 и 2042 годами. При этом температура неизбежно повысится на более чем на 1,5 градуса Цельсия.

Тэги: природа, погода, мир, лед, глобальное потепление, Аляска, экология, Мировой океан, исследование, ледник

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