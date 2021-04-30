На свалке под Тернополем нашли тело младенца

Главное: В Тернопольской области нашли тело младенца. Его выкинули на свалку.

Детали: На Борщевской свалке (Тернопольская область) нашли тело младенца. Об этом сообщает местная полиция.

Отмечается, что новорожденного мальчика завернули в одеяло.

Находку обнаружили в минувший четверг, 29 апреля, днем, работники коммунального предприятия, которые сразу же обратились в правоохранительные органы.

Известно, что ребенок был доношенным и весил около четырех килограммов.

Сейчас идут поиски горе-матери.

В полиции считают, что она может обратиться за медпомощью к врачам или фармацевтам.

В сообщении говорится: «Не исключено, что кто-то из родных узнает одеяло. Любая информация может помочь установить личность женщины, которая выбросила в мусор собственного малыша».

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