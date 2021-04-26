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Новости > Портников: Вводя санкции против Медведчука, Зеленский не был готов к такой реакции Путина

Портников: Вводя санкции против Медведчука, Зеленский не был готов к такой реакции Путина

Автор: «Фраза»
26.04.21 15:22
523
Портников: Вводя санкции против Медведчука, Зеленский не был готов к такой реакции Путина

Президент Украины Владимир Зеленский, вводя санкции против председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука, явно не был готов к тому, что со стороны России будет жесткий ответ на этот шаг. Как сообщает PNK.TV со ссылкой на 112ua.tv, об этом заявил политолог Виталий Портников, комментируя размещение российских войск на границе с Украиной.

Он напомнил, что предупреждал об ответе со стороны России сразу после введения санкций, и что в Офисе президента не понимают, какова будет цена этого поступка.

«У меня сложилось впечатление, что Зеленский не был готов к реакции. Это не атака на телеканалы, это атака на Медведчука, как на человека, который перехватывает у князя возможность общаться с императором. Кучма не боролся с Медведчуком за возможность доступа к Путину. То же самое и Порошенко. Он использовал Медведчука, как посредника во время обмена пленными, разных таких вещей, переговорного процесса. Не боролся. У Зеленского была иллюзия, что он может проводить обмены без Медведчука. Эти обмены происходят? Они состоялись дважды: один раз, когда Путину нужно было получить Цемаха, потому, что это реально могло ускорить и изменить процесс против МН-17, и второй раз, когда было нужно освободить ГРУшников. Это все абсолютно логичные действия для Путина: он не отдает своих, и ему нужен был ценный свидетель. Как только у Зеленского закончился обменный фонд, закончился и обмен. Потому, что все обмены во времена Порошенко, происходили, как часть российских спецопераций. И освобождение Савченко, и огромный коллективный обмен на Новый год. Там повсюду фигурировал кто? Медведчук», — отметил Портников.

Он подчеркнул, что на Банковой вряд ли реально оценивали возможности президента России, вводя санкции против Медведчука и закрывая телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK.

«Кто на стороне Медведчука в такой ситуации остается? Только Путин. А что может Путин? Я этот вопрос:» а что может Путин " впервые услышал во время Оранжевой революции от одной нашей коллеги. У меня был вопрос: насколько сейчас в штабе Ющенко и других прорабатывается проблема зависимости от российского газа, насколько вы готовы эту проблему решать? Понимаете ли вы, что Путин, если вы не согласны с тем, что его ставленник станет президентом Украины, будет решать проблему своего влияния за российский газ. И она мне сказала, хватит уже обращать внимание на этого Путина. Я думаю, эта фраза звучала в Офисе Зеленского перед введением санкций против Медведчука«, — заявил политолог.

Он также добавил, что в санкциях против Медведчука мог быть лично заинтересован также олигарх Игорь Коломойский, поскольку компании, которые аффилированы с ним, получили контроль над нефтепродуктопроводом «Самара — Западное направление».

Как напоминате издание, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах " 112 Украина«, NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов " 112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали больше 10 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

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