Митрополит УПЦ отслужил литургию в храме XVI века в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Кива предложил журналисту сходить с ним в туалет, обозвав его дебилом
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У берегов Бали найдена пропавшая подлодка. Вернее то, что от нее осталось
В Украине не будут менять модель карантина на майские праздники
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Гривна начала неделю с очень серьезного подорожания
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