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Новости > Депутат Верховной Рады о Геноциде армян: Украина помнит. Мы все помним

Депутат Верховной Рады о Геноциде армян: Украина помнит. Мы все помним

Автор: «Фраза»
24.04.21 19:26
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Депутат Верховной Рады о Геноциде армян: Украина помнит. Мы все помним

Несмотря на карантин, мероприятия, посвященные 106-й годовщине геноцида армян, прошли в рамках всех намеченных планов. Об этом сообщает AnalitikaUA.net.

Основное мероприятие — традиционное возложение цветов к памятному хачкару в центре Киева, состоялось с соблюдением всех правил карантина. На возложении присутствовали представители общины, духовенства и посольства РА в Украине. В начале церемонии к присутствующим обратился глава Украинской епархии ААЦ, епископ Маркос Оганесян, который также выступил с благодарственной молитвой Иисуса Христа. Мероприятия активно освещают СМИ Украины.

Перед собравшимися выступил посол РА в Украине Тигран Сейранян.

Издание отмечает, что Глава МВД Украины опубликовал свое обращение в связи траурной датой — 24 апреля.

Возглавляющая крупнейшее межфракционное объединение в Верховной Раде Дарья Володина отметила, что — Украина помнит. Мы все помним.

«Каждый год в этот день по всей планете можно услышать стон земли по детям Армении, которые стали жертвами жестокой кровавой трагедии. Этот страшный урок, который так дорого обошёлся каждой армянской семье, человечество никогда не должно забыть во имя мира всех будущих поколений».

Ранее сообщалось, что на улицах крупных городов страны установлены баннеры, билборды, ситилайты и другие социально ориентированные информационные материалы о Геноциде армян, Также Союз армян Украины запустил онлайн-выставку и онлайн-лекцию «Геноцид армян: преступление против человечества и цивилизации», которую проведет кандидат исторических наук, председатель комитета по вопросам историко-культурного наследия Союза армян Украины — Давид Давтян.

Как известно, в Украине Геноцид армян признан десятками районных, городских и областных советов, а также АР Крым. В Верховную Раду дважды вносились законопроекты о признании Геноцида армян. В столетнюю годовщину трагедии, Верховная Рада Украины почтила минутой молчания память жертв.

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