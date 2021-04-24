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Новости > Преемник Меркель Армин Лашет уже подтвердил готовность сотрудничать с украинской оппозицией во главе с Медведчуком, – эксперт

Преемник Меркель Армин Лашет уже подтвердил готовность сотрудничать с украинской оппозицией во главе с Медведчуком, – эксперт

Автор: «Фраза»
24.04.21 12:16
941
Преемник Меркель Армин Лашет уже подтвердил готовность сотрудничать с украинской оппозицией во главе с Медведчуком, – эксперт

Официальный кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет решил продолжить курс Меркель во внутренней и внешней политике. Об этом пишет в своей колонке на сайте «Корреспондент» политический обозреватель Александр Фомин, сообщает NewsOne.

Аналитик таким образом комментирует решение правления правящей партии ФРГ Христианско-демократический союз выдвинуть Армина Лашета как официального кандидата от коалиции ХДС / ХСС на пост федерального канцлера ФРГ.

«Правящая партия ФРГ — Христианско-демократический союз — утвердила кандидата на пост федерального канцлера. В ХДС решили, что преемником Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ станет Армин Лашет. И это повод присмотреться к этому немецкому политику. Правда, для того чтобы считаться полноценным преемником Меркель, коалиции христианских демократов и христианских социалистов еще нужно выиграть парламентские выборы в сентябре 2021года», — констатирует публицист.

Эксперт замечает, что Армин Лашет опытный игрок в политике, и сейчас он занимает должность премьер-министра самого урбанизированного региона ФРГ — земли Северный Рейн-Вестфалия.

«На выборах Армин Лашет победил за счет двух факторов. Во-первых, договорился с одним из конкурентов — представителем левого крыла ХДС Йенсом Шпаном. Политики обнародовали совместную программу под названием #Impulse2021. С помощью такого маневра Лашет привлек на свою сторону представителей левого крыла христианских демократов, которые представляют достаточно серьезную силу... Во-вторых, Лашет умело использовал тот факт, что среди всех кандидатов только он имел опыт работы в исполнительной власти. Кроме того, Лашет руководил самым богатым регионом ФРГ — по такому показателю как ВВП (более 711 миллиардов евро или 20,7% от ВВП всей Германии) Северный Рейн-Вестфалия лидирует среди всех немецких земель», — опирается на данные журналист.

К тому же Фомин акцентирует внимание на том, что из числа ведущих украинских политиков преемник Меркель установил контакт с председателем политсовета «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком.

«В интервью Reuters Лашет прямо заявил, что в истории с „Северным потоком-2“ нужно „гарантировать геополитические интересы Украины“. Что касается украинских топ-политиков, то известно, что Армин Лашет наладил контакт с главой политсовета „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктором Медведчуком», — отметил публицист.

Аналитик разъясняет, что глава немецкого ХДС официально выразил готовность сотрудничать с украинской оппозицией во главе с Медведчуком.

«В ответ на письмо Медведчука с поздравлениями с победой на выборах Армин Лашет очень тепло поблагодарил оппозиционного политика и официально заявил о готовности сотрудничать», — подчеркивает эксперт.

Тут же Фомин обращает внимание, что среди всех трех кандидатов на пост главы ХДС Армин Лашет занимает наиболее дружественную позицию в отношении «Северного потока-2».

«Например, во время скандала вокруг Навального только Лашет однозначно выступил за достройку СВ-2. В то время как Норберт Рюттген (глава комитета бундестага по внешней политике) публично призывал остановить прокладку трубопровода, а консерватор Фридрих Мерц (вице-президент Делового совета ХДС) предлагал заморозить СВ-2 на два года. Исходя из вышеперечисленного, Армин Лашет сегодня рассматривается как наиболее вероятный продолжатель курса Ангелы Меркель как во внутренней, так и во внешней политике ФРГ», — резюмирует политический обозреватель Александр Фомин.

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