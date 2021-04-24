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Новости > Либерман: Виктор Медведчук может остановить войну на Донбассе

Либерман: Виктор Медведчук может остановить войну на Донбассе

Автор: «Фраза»
24.04.21 10:38
331
Либерман: Виктор Медведчук может остановить войну на Донбассе

Вопросом урегулирования конфликта на Востоке Украины должен заниматься председатель Политсовета партии «ОПЗЖ» Виктор Медведчук, так как он знает, как завершить его в короткие сроки. Об этом заявил адвокат, доктор юридических наук Иван Либерман в эфире телеканала «Перший Незалежний», сообщает NewsOne.

Правовед акцентировал внимание на том, что последние несколько недель эскалация на Донбассе держала в напряжении и политиков, и военных, и население. Эксперт считает, что действующей власти пора делать выводы из этой ситуации и наконец-то менять ее, чтобы заставить в дальнейшем другие страны считаться с Украиной.

«Украина должна исповедовать принципы экономического роста. Не только каждого отдельного украинца, а вообще, в целом надо развивать инфраструктуру Украины во всех ее направлениях. Для того чтобы с Украиной считались, не сочли ее просто какой-то территорией, или, не дай Бог, плацдармом, должно быть конкретное развитие», — заявил Либерман.

Помимо этого, адвокат отметил, что председатель Политсовета партии «ОПЗЖ» Виктор Медведчук знает как и может завершить войну на Донбассе.

«Уверен, что Виктор Медведчук мог бы, если бы занимался вопросом урегулирования конфликта на Донбассе, он бы этот вопрос достаточно быстро закрыл. Это мое частное мнение», — подчеркнул эксперт.

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