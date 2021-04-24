Стало известно, когда в Украину поступит новая партия COVID-вакцины

Главное: Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что следующая партия вакцины от коронавируса, которую поставят в Украину, будет насчитывать около 2 млн доз. Поставки ожидаются к концу мая.

Детали: В Украину должны поставить еще 1,4 млн доз вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX и 500 тысяч доз китайской вакцины Sinovac. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире «Украина 24».

По его словам, ожидается, что их поставят в Украину до конца мая.

«Что касается COVAX. Мы ожидаем от наших партнеров получить еще 1,4 млн доз до конца мая. Предварительно мы рассчитываем начать получать ближе к 15 мая. 1,4 млн доз по сообщениям COVAX, которые мы получаем», — заявил он.

Также министр отметил, что в следующем месяце в Украину должна прибыть партия китайской COVID-вакцины.

«Буквально сегодня мы получили сообщение от них, что следующую партию вакцин в объеме до 500 тысяч доз мы должны получить в первых числах мая. И в течение мая еще до миллиона доз мы должны получить», — сообщил Степанов.

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